Pnrr: Ganga (Cisl), serve confronto sistematico e strutturato con le parti sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cisl esprime apprezzamento per il confronto sui temi legati al Pnrr avuto questa mattina, insieme a Cgil Uil e Ugl, con il ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto. Lo ha dichiarato il segretario confederale Ignazio Ganga al termine dell’incontro a palazzo Chigi tra il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto ed i sindacati confederali. “La Cisl ritiene strategica la scelta del governo di un ministero 'ad hoc' con delega specifica sul Pnrr, per di più in stretta connessione con le altre deleghe degli Affari Europei, del Sud e delle Politiche di Coesione perché, a nostro parere, questo favorirà un’attenzione specifica e mirata sulle Missioni e sulle trasversalità tematiche del Pnrr, che andranno necessariamente monitorate secondo una logica complessiva e di sistema. Inoltre come Cisl auspichiamo che il ministro favorisca fortemente l’interlocuzione e il confronto con le parti sociali, costituendo un ulteriore 'canale' oltre quello già avviato attraverso il tavolo per il partenariato economico, sociale e territoriale, secondo una logica di governance partecipata del Pnrr che la Cisl fortemente sostiene. Nel merito, abbiamo richiamato al ministro l’importante attività finora svolta dal tavolo per il partenariato economico sociale e territoriale che ci vede fortemente impegnati nella delicata fase di attuazione del Pnrr". "Abbiamo ribadito al ministro Fitto - ha continuato Ganga - che, stante l’attuale situazione economico-finanziaria del Paese, condizionata anche dagli esiti incerti del conflitto russo-ucraino, riteniamo possibili alcuni aggiustamenti del tiro ad es. una revisione prezzi ma che dovrà essere evitata l’ipotesi di una eventuale revisione complessiva del PNRR di cui confermiamo pienamente la validità dell’impianto, delle riforme e degli interventi previsti da integrare con le strategie da attuare in materia di abbattimento dei costi energetici". (segue) (Rin)