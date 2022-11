Pnrr: Ganga (Cisl), serve confronto sistematico e strutturato con le parti sociali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Cisl - ha aggiunto il rappresentante sindacale - ha poi segnalato al ministro i principali problemi di attuazione del Pnrr attualmente aperti: la questione del personale, per la quale sarà fondamentale mettere in campo politiche mirate a favorire le assunzioni/stabilizzazioni oltre una adeguata formazione; la necessità di ricostruire una solida stabilità strutturale del sistema sanitario, in un contesto di 'effettivo' equilibrio tra la rete ospedaliera, rete dei servizi territoriali ed emergenza – urgenza, tra risposte sanitarie e sociali; il rafforzamento della governance territoriale del Pnrr, attraverso la rapida attivazione di tavoli di partenariato locali e settoriali, tema sul quale abbiamo aperto un confronto anche con Anci; il delicatissimo tema del Mezzogiorno sul quale intravvediamo qualche debolezza già sui primi bandi, ribadendo l’importanza della destinazione reale del 40 per cento dei fondi per gli investimenti territoriali del Pnrr e l’utilizzo sinergico e coordinato delle risorse nazionali del Fondo Sviluppo Coesione e degli altri strumenti messi a disposizione dall’Europa; la scarsa capacità realizzativa a livello locale, evidente soprattutto per la realizzazione delle infrastrutture. In conclusione - ha spiegato Ganga - abbiamo ribadito la nostra posizione favorevole ad un modello di governance partecipata del Pnrr che preveda il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e in particolare sui temi del lavoro, della resilienza dei sistemi socioeconomici, dell’attuazione dei diritti sociali in quanto la capacità del piano di avere un impatto positivo in termini occupazionali e sociali è ai primi posti nella valutazione della Commissione europea, sollecitando quindi l’impegno del Ministro per un confronto sistematico e strutturato con le parti sociali. Per la Cisl è importante anche l’attivazione del confronto rispetto al tema del Repower Eu”. (Rin)