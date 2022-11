Enti locali: Zangrillo, massima attenzione governo, strategici per Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Considero le realtà degli enti locali come strategiche per lo sviluppo del Paese e posso assicurare la massima attenzione del governo e mia personale verso le problematiche che provengono da questo settore, con particolare attenzione ai comuni di minori dimensioni, soprattutto per il rafforzamento della capacità amministrativa e per assicurare una risposta adeguata alle attività che derivano dal Pnrr”. A dirlo il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, rispondendo in Aula alla Camera ad un’interrogazione sulle iniziative volte allo stanziamento di risorse per il rinnovo del contratto nazionale del comparto delle funzioni locali, nonché per agevolare il ricorso agli istituti del comando e del distacco tra amministrazioni. (Rin)