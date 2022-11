Innovazione: a Napoli focus su digitalizzazione e sostenibilità con Sole 24Ore e Confindustria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Digitalizzazione e sostenibilità, declinata in tutte le sue accezioni, dall'ambientale alla finanziaria, sono le parole chiave dell'Italia che, dopo la crescita record del 2021, non vuole fermarsi. E lo sono anche della quarta edizione del roadshow del Sole 24 Ore e Confindustria “Innovation Days”, organizzata con il contributo di Sistemi Formativi Confindustria e il supporto di 4.Manager, che quest’anno si focalizza sulla ripartenza post-pandemica del sistema Paese, che ha come motore principale i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) con le Regioni protagoniste. Le transizioni verso la sostenibilità e la digitalizzazione delle aziende attive in Campania nell’ambito della messa a terra del Pnrr sono stati i temi principi della sesta tappa di Innovation Days 2022 che ha messo a confronto il mondo delle imprese e le istituzioni territoriali. I lavori si sono svolti presso la sede dell’Unione degli Industriali a Napoli. (segue) (Ren)