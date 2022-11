Innovazione: a Napoli focus su digitalizzazione e sostenibilità con Sole 24Ore e Confindustria (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver fatto il punto sulla digitalizzazione e la transizione sostenibile delle aziende locali, evidenziando le problematiche che comportano e le soluzioni che si possono adottare per velocizzarle, è stata la volta della conversazione con il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che ha illustrato i motivi per i quali Napoli può fregiarsi del titolo di città dell'innovazione: "Transizione ecologica e digitalizzazione sono due temi al centro del processo di trasformazione urbana che la città di Napoli sta portando avanti. Con i progetti dell'Amministrazione sulla mobilità intelligente abbiamo già dimostrato di essere molto competitivi, il Pnrr è un'opportunità che va sfruttata al massimo per realizzare città smart e sostenibili. Investiamo in innovazione e tecnologia per migliorare la qualità della vita e dei servizi offerti, il Sud deve tornare ad avere un ruolo di primo piano per investimenti, professionalità e opportunità di lavoro". (segue) (Ren)