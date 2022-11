Innovazione: a Napoli focus su digitalizzazione e sostenibilità con Sole 24Ore e Confindustria (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema successivo è stato quello della sostenibilità come strada green per creare valore che è stato introdotto da CarloPontecorvo, Vice Presidente Unione Industriali Napoli con delega a Politiche Energetiche, Transizione Ecologica, Sostenibilità Ambientale, secondo cui: “L’unica forma di sviluppo possibile è quella sostenibile. Questa prospettiva va peraltro coltivata nella pienezza delle sue declinazioni. La sostenibilità economica è la premessa per conseguire quella sociale e quella ambientale. In tal senso la stessa transizione ecologica deve coniugarsi con la salvaguardia del patrimonio produttivo”. È seguito il confronto sullo stesso tema tra Stefano Cuzzilla, Presidente Federmanager che ha sottolineato: “Perché il Paese imbocchi la via di una crescita sostenibile occorre una visione strategica di sistema, che sappia supportare le esigenze industriali senza venir meno agli impegni che l’Italia ha assunto, nel quadro più ampio degli accordi internazionali. La transizione verde, come tutte le transizioni, è un’opportunità ma non è a costo zero, dobbiamo saper gestire le ricadute economiche, occupazionali e sociali che porterà con sé” e Matteo Rusciadelli, Responsabile Relazioni Business Imprese Centro-Sud Cassa Depositi e Prestiti che ha detto: “Come Cassa Depositi e Prestiti sosteniamo i progetti e gli investimenti delle aziende italiane, in particolare quelle del Mezzogiorno, e le aiutiamo a essere sempre più competitive, promuovendo la loro crescita sulla base di specifici valori, come ad esempio quelli della sostenibilità e dello sviluppo tecnologico”. (segue) (Ren)