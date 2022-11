Camera: Appendino, depositata proposta di legge su matrimonio egualitario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una proposta che la collega Alessandra Maiorino ha costruito insieme alle associazioni Lgbt+ con un percorso iniziato nella scorsa legislatura. Prevede che coppie eterosessuali e omosessuali godano degli stessi diritti, sia quelli del matrimonio (anche riguardo l'adozione) sia quelli dell'unione civile, eliminando la discriminazione tra famiglie di serie A e famiglie di serie B. E per rendere il confronto con le associazioni centrale anche in questa legislatura abbiamo creato l’Intergruppo Parlamentare per la Tutela e la Promozione dei Diritti delle Persone Lgbt+ a cui ho ovviamente aderito. Non mi aspetto che questo governo faccia passi avanti sui diritti civili, ma mi sono candidata perché vale la pena combattere per ottenerli. Facciamolo insieme", conclude Appendino. (Rpi)