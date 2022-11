Giornata mondiale della prematurità: al Monaldi il 17 e il 18 terapia intensiva neonatale aperta anche ai nonni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 2514 i nati prematuri in Campania nel 2021 su 44.275 parti, di questi 354 i bambini nati addirittura prima della 32esima settimana di gestazione. Sono i dati campani che spiegano l'importanza dei reparti di Terapia intensiva neonatale e fanno comprendere le ragioni per le quali l'Azienda Ospedaliera dei Colli ha scelto di proporre per il 17 novembre, Giornata mondiale della prematurità, un percorso straordinario che consentirà ai nonni di accedere alla TIN dell'ospedale Monaldi vedendo per la prima volta i loro nipotini ricoverati. Le visite saranno possibili nelle giornate di giovedì e venerdì e avverranno nel rispetto di tutti i protocolli anti Covid. " (segue) (Ren)