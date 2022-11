Covid: Lazio, 3.441 nuovi casi di cui 1.904 a Roma e 5 morti, tamponi-positivi 19,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio su 1.930 tamponi molecolari e 15.953 antigenici per un totale di 17.883 test, si registrano oggi 3.441 nuovi casi positivi al Covid-19 (meno 1.039) rispetto a ieri), con 1.904 contagi a Roma. Inoltre, si registrano 5 decessi (meno 1 rispetto a ieri) e 2.470 guariti. Per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto negli ospedali, i ricoverati sono 679 (più 18 rispetto a ieri), mentre sono stabili le terapie intensive sono 28. È quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio reso noto al termine della task force regionale dei direttori generali delle Asl, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, che si tiene in videoconferenza con l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. "Il rapporto tra positivi e tamponi è al 19,2 per cento", spiega l'assessore D'Amato. Nel dettaglio delle aziende sanitarie locali del Lazio, la Asl Roma 1 registra 616 nuovi casi positivi al Covid-19. La Asl Roma 2, invece, conta 690 nuovi casi e 1 decesso. Nella Asl Roma 3 si registrano 598 nuovi contagi e 1 decesso. Nella Asl Roma 4 sono 145 i nuovi casi, mentre nella Asl Roma 5 si registrano 182 nuovi contagi. La Asl Roma 6 registra 371 nuovi positivi e 1 decesso. Per quanto riguarda le province del Lazio, si registrano 839 nuovi casi positivi al Covid. In particolare, la Asl di Frosinone registra 238 nuovi contagi, quella di Latina 416 nuovi casi e 1 morto, quella di Rieti 53 nuovi casi. Infine, la Asl di Viterbo registra 132vnuovi contagi e 1 decesso. (Rer)