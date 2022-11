Innovazione: a Napoli focus su digitalizzazione e sostenibilità con Sole 24Ore e Confindustria (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Subito dopo si è dato il via alla sessione mattutina della giornata con la tavola rotonda improntata sulla transizione digitale come leva per lo sviluppo delle imprese a cui hanno partecipato, tra gli altri, Cataldo Conte, Responsabile Corporate Finance Banca Ifis che ha precisato: “Le 314 mila imprese della Campania producono il 5% del fatturato annuo nazionale. Si tratta di un tessuto molto vitale, con la tecnologia che guida le eccellenze regionali, il settore dell’aerospazio che riveste una rilevanza internazionale e l’agroalimentare che sfrutta la blockchain per tutelare le tipicità. Trend che poteranno benefici anche al comparto ICT. Sulla base del nostro Market Watch, la digitalizzazione e la transizione ecologica, anche se al momento sono lievemente inferiori alla media nazionale, subiranno una forte accelerazione nel biennio 2023-2024. La Campania è una Regione in cui le Pmi sono più ottimiste sugli effetti che il Pnrr avrà sul proprio settore, in misura significativamente superiore alla media nazionale (32% vs 25%)”. Secondo Edoardo Imperiale, Amministratore Delegato Campania Digital Innovation Hub – Rete Confindustria Scarl "la Campania ha grandi potenzialità e non solo, ha già tante realtà che hanno scommesso sulla innovazione e sulla digitalizzazione. Ora con il Pnrr si può accelerare questo processo, servono pero’ progetti da parte delle imprese. Noi come Dih siamo pronti all’azione di assessment, alla collaborazione, pronti ad abilitare le aziende alle progettualità. In questa direzione il Polo Regionale per l’Innovazione Digitale Evoluta -PRIDE- che rientra fra i 13 European Digital Innovation Hub italiani finanziati dalla Commissione Europea, rappresenta una grande opportunità”. Antonio Patrone, Direttore Finanza e Trasformazione Digitale Tirreno Power, ha spiegato: “La digitalizzazione è uno strumento potente a nostra disposizione per l’evoluzione del sistema energetico. Indispensabile per costruire un sistema elettrico più efficiente, sicuro e rinnovabile. Solo con la tecnologia digitale si può avvicinare la produzione e il consumo. Ad esempio, con le comunità energetiche che consentono un uso razionale e condiviso dell’energia prodotta in modo autonomo e sostenibile”. Infine Stefania Rinaldi, Amministratore Delegato Rinaldi Group Spa e Vice Presidente Confindustria Salerno, è intervenuta sostenendo che: “qualsiasi processo di digitalizzazione necessita di competenze specifiche da parte di tutte le aree aziendali coinvolte. Solo investendo in formazione, infatti, si può realizzare vera innovazione e competere con i mercati globali ed internazionali. È da questo presupposto che ogni azienda realmente proiettata a migliorarsi deve partire per attivare un processo di digital Innovation”. (segue) (Ren)