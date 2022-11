Innovazione: a Napoli focus su digitalizzazione e sostenibilità con Sole 24Ore e Confindustria (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel panel delle 12:15 sono state poi svelate le novità nel campo della mobilità sostenibile regionale con la conversazione tra Ivana Borrelli, Responsabile Offerta 5G Verticals TIM che tra le iniziative per una mobilità più sostenibile ha ricordato: “Il progetto di ‘tram connesso’ in 5G, realizzato a Napoli in collaborazione con ANM. Inoltre, attraverso la Smart City Challenge, mettiamo la nostra piattaforma di intelligenza urbana a disposizione di startup e aziende innovative per individuare nuove soluzioni anche per la gestione del traffico” e Umberto De Gregorio, Presidente Ente Autonomo Volturno (EAV), per il quale: "Per vincere la sfida comune della transizione digitale ed ecologica è necessaria una forte ed imprescindibile cooperazione tra tutti gli attori in gioco sia del mondo pubblico che privato. EAV, con il sostegno della Regione Campania, non si è sottratta a questa sfida ed anzi ne è promotrice in prima linea cercando quotidianamente di essere sempre più un punto di riferimento a livello regionale. Il progetto "Intelligent Transport System della Campania" (ITSC), finalizzato alla realizzazione di un sistema integrato d'infrastrutture tecnologiche per la mobilità, come anche l'acquisto programmato di 78 autobus elettrici, di cui i primi 4 già in dotazione sull'Isola di Procida, sono solo alcuni esempi dell'impegno messo in campo". (segue) (Ren)