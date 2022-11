Pa: Zangrillo, disponibile a tavolo su modifiche disciplina turn over enti locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, si è detto “disponibile ad avviare sin da subito un tavolo di confronto che ci consenta di valutare, insieme a tutti gli interlocutori istituzionali coinvolti, penso alla Conferenza delle Regioni, Upi e Anci, al ministero dell’Interno e a quello dell’Economia e delle finanze, le prospettive di modifica della disciplina che regola il turn over del personale degli enti locali per una migliore qualificazione della spesa e per il rafforzamento della loro capacità amministrativa e progettuale”. Lo ha affermato rispondendo in Aula alla Camera ad un’interrogazione sulle iniziative volte allo stanziamento di risorse per il rinnovo del contratto nazionale del comparto delle funzioni locali, nonché per agevolare il ricorso agli istituti del comando e del distacco tra amministrazioni. (Rin)