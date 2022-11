Cultura: sabato a San Giorgio a Cremano parole e musica in terra vulcanica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 19 novembre alle 18.30 presso la Biblioteca di San Giorgio a Cremano – Villa Bruno in via Cavalli di Bronzo n. 10 - avrà luogo l'evento "Parole e musica in terra vulcanica", incontro tra letteratura, poesia, arte e musica nell'ambito de Le Connessioni Inattese 2022, Il Prodigio, il Mostro, il Daimon. L'appuntamento inizierà con le poesie di Suzana Glavas e di Roberto Germano, con musiche di Filippo D'Eliso. Saranno in scena il prodigio del minimalismo musicale ed il minimalismo poetico e non solo. La funzione del compositore e poeta Filippo D'Eliso sarà, infatti, la coniugazione tra le arti in una sinergia tra Letteratura e Musica. Si discuterà, inoltre, del proprio Daimon e dei Mostri con il libro di Salvatore De Chiara "Pandemonium" che racconta di un giovane ed introverso chitarrista che intende perseguire un obiettivo ben preciso, ossia vivere di musica. Una commedia grottesca e amara, al tempo stesso racconto di formazione e sguardo sulle realtà giovanili. Le letture saranno a cura di Luigi Coppola e saranno intervallate dalle esibizioni del duo acustico chitarra e voce Naomi e Chiara.(Ren)