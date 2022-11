Napoli: inflazione ancora in aumento, +3 per cento ad ottobre rispetto al mese precedente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le anticipazioni dei dati Istat forniti dall'ufficio stampa del comune, a Napoli, nel mese di ottobre, l'indice dei prezzi al consumo è aumentato del 3 per cento rispetto a settembre, mentre il tasso di inflazione su base annua ha raggiunto il 10,9 per cento. Ad incidere sono stati in particolare i rincari sui costi delle utenze domestiche (+ 21,1 per cento mensile, + 51 per cento rispetto al 2021) e dei prodotti alimentari (+ 2,1 per cento mensile, + 13,6 annuo). In calo rispetto al mese scorso i costi dei trasporti (-0,4), dei servizi ricettivi e della ristorazione (- 0,2) e delle comunicazioni (- 0,2 per cento). (Ren)