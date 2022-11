Innovazione: a Napoli focus su digitalizzazione e sostenibilità con Sole 24Ore e Confindustria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incontro si è aperto con il saluto di Fabio Tamburini, Direttore Il Sole 24 Ore, e gli interventi di Maurizio Manfellotto, presidente Campania Digital Innovation Hub – Rete Confindustria Scarl e di Costanzo Jannotti Pecci, presidente Unione Industriali Napoli, che ha evidenziato: “Digitalizzazione e sostenibilità possono essere le due direttrici di marcia lungo le quali perseguire una maggiore coesione territoriale in questo Paese. E’ possibile se Pnrr e altre fonti di finanziamento vengano utilizzate con efficacia per promuovere sviluppo d’impresa e nel contempo ridurre il gap di infrastrutture e servizi che penalizza l’attività economica in Campania, come nell’intero Mezzogiorno”. (segue) (Ren)