Innovazione: De Gregorio (Eav), progetto Itsc dimostra impegno azienda - foto

- "Per vincere la sfida comune della transizione digitale ed ecologica è necessaria una forte ed imprescindibile cooperazione tra tutti gli attori in gioco sia del mondo pubblico che privato. EAV, con il sostegno della Regione Campania, non si è sottratta a questa sfida ed anzi ne è promotrice in prima linea cercando quotidianamente di essere sempre più un punto di riferimento a livello regionale", ha evidenziato Umberto De Gregorio, presidente Ente Autonomo Volturno (EAV) durante il suo intervento a Innovation Days Campania del Sole 24 Ore e Confindustria. "Il progetto Intelligent Transport System della Campania (Itsc), finalizzato alla realizzazione di un sistema integrato d'infrastrutture tecnologiche per la mobilità, come anche l'acquisto programmato di 78 autobus elettrici, di cui i primi 4 già in dotazione sull'Isola di Procida, sono solo alcuni esempi dell'impegno messo in campo". (Ren)