Innovazione: a Napoli focus su digitalizzazione e sostenibilità con Sole 24Ore e Confindustria (8)

- I lavori della mattinata si sono conclusi con l’intervento di Luigi Traettino, Presidente di Confindustria Campania, che ha tirato le somme riguardo alla messa a terra nel territorio dei fondi del Pnrr: “Il Pnrr rappresenta la più importante occasione di sviluppo per il Mezzogiorno e per la Campania. Bisogna puntare su transizione digitale e green, superando le rigidità della burocrazia, che rischia di bloccare ogni riforma e ogni processo di sviluppo”. Alla sessione mattutina politico-istituzionale è seguita quella pomeridiana dal carattere formativo. In particolare, Simona De Quattro, project manager che in 4.Manager si occupa dei temi dell’innovazione e della sostenibilità, che ha portato una riflessione sui modelli organizzativi e ha presentato “Rinascita Manageriale”, una misura – visibile sul sito di 4Manager.org – che offre sostegno alle PMI che vogliono acquisire competenze manageriali, mentre Caterina Mancusi, dell’Area Politiche Industriali di Confindustria, ha parlato di sostenibilità nel panel “Transizione green: come realizzarla concretamente”. Main Partner di Innovation Days #4 Campania sono: Banca Ifis e TIM. Event Partner sono Audi; CIRA e Tirreno Power. Partner Istituzionale è Cassa Depositi e Prestiti. (Ren)