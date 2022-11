Comuni: Anci e Pro Loco rinnovano intesa per rafforzare collaborazione e valorizzazione turistica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La domanda crescente di destinazioni alternative, osservata specialmente durante il biennio della pandemia – continua Pella – ha permesso la riscoperta di centri minori e piccoli borghi che non dobbiamo più abbandonare. È importante fare tesoro di strategie e innovazioni sperimentate proprio in questo periodo, anche con Unpli, per sostenere queste politiche: penso al Bando Borghi del PNRR per il quale abbiamo lavorato insieme all'inserimento di diverse proposte come ad esempio il partenariato pubblico-privato per la valorizzazione culturale derivante da percorsi di co-progettazione e co-programmazione", conclude il vicario Anci. "L'intesa – sostiene da parte sua Antonino La Spina – dà continuità all'ampio ventaglio di collaborazioni avviate in tutt'Italia fra Comuni e Pro Loco che si estendono dalle azioni di promozione turistica, alla gestione dei beni culturali e delle biblioteche. Un impegno che rinnoviamo con estrema convenzione e che allarghiamo anche ad interventi di coprogettazione e co-programmazione". (Com)