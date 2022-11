Autonomia: Ciarambino, consiglio straordinario su proposta Calderoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un Consiglio regionale straordinario per affrontare il tema dell'autonomia differenziata e discutere della bozza di proposta di legge del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Calderoli. A chiederlo è stata la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, Valeria Ciarambino. "È necessario e non procrastinabile che il Consiglio regionale della Campania, al di là degli steccati politici, assuma una posizione netta sulla proposta di autonomia differenziata avanzata in questi giorni dal Ministro Calderoli, una proposta - ha affermato la Ciarambino - che avrebbe come unico effetto quello di privare le Regioni del Sud di ingenti risorse economiche in settori cruciali come la sanità e l'istruzione, creando disparità inaccettabili in tali fondamentali settori, aggravando ulteriormente il divario con il resto dell'Italia e mettendo a repentaglio l'unità del Paese". "Siamo di fronte a una riforma che, se attuata, decreterà la condanna definitiva e irrimediabile del Meridione alla disuguaglianza nei servizi essenziali" aggiunge la Vice Presidente del Consiglio Regionale della Campania. Come rappresentanti dei cittadini campani - ha continuato Ciarambino - dobbiamo far sentire forte la nostra voce a difesa del Sud, raccogliendo gli appelli sempre più numerosi provenienti dalla società civile e chiamando a raccolta tutte le Regioni penalizzate dal provvedimento. Per questo ho ritenuto doveroso chiedere la convocazione di un Consiglio straordinario e ringrazio i colleghi che hanno convintamente sposato questa idea, unitamente al presidente De Luca che ha già preannunciato la forte opposizione della Campania sui contenuti della riforma".(Ren)