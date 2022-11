Campania: Nappi (Lega), urge tavolo su questione abbattimenti. Saggezza e prudenza da parte della Magistratura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chi restituirà la casa alle persone che l'hanno persa per sempre? Quasi ogni giorno nella nostra regione si registrano abbattimenti relativi ad abusi di minima entità o cosiddetti di necessità, per sanare i quali molto spesso è stato anche avviato l'iter per il condono e sono stati spesi molti soldi. Ultimo quello che minaccia l'abitazione dell'attore Davide Marotta, persona fragile e che vive insieme alla madre di 88 anni e per di più invalida. Urge un tavolo sulla questione abbattimenti in Campania per affrontare seriamente il dramma che continua a consumarsi per centinaia di migliaia di cittadini. Questione per risolvere la quale, a livello centrale, c'è un impegno generale dell'intero centrodestra. Nel frattempo, nel pieno rispetto dell'autonomia della Magistratura, occorre equilibrio e prudenza nell'adozione di questi atti, come purtroppo dimostra la recente sentenza della Corte di Cassazione che è potuta intervenire soltanto dopo che era già stata data esecuzione ad un abbattimento". Lo ha affermato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania. (Ren)