Campania: Fortini, programma Scuola Viva non direttamente collegato a dispersione scolastica - video

- "Un programma come Scuola Viva mira nel lungo periodo ad abbassare il tasso di dispersione scolastica, ma non è direttamente collegato a questo problema". Così l'assessore all'Istruzione della Regione Campania, Lucia Fortini, ha risposto ai cronisti che chiedevano i dati sulla riduzione della dispersione scolastica prodotti dal programma Scuola Viva, dopo che durante l'audizione in commissione Istruzione e Cultura si era avuto un duro confronto tra l'assessore e la presidente della commissione Carmela Fiola (Pd) proprio su questo punto. "Per questo motivo - ha spiegato Fortini - la Regione sta cercando di immaginare dei finanziamenti per l'Ifp, istruzione e formazione professionale, per i ragazzi delle scuole superiori, per le quali è più facile intercettare i ragazzi che hanno delle difficoltà e fare loro conseguire la qualifica professionale". (Ren)