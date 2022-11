Salerno: Tommasetti (Lega), bene espulsione migranti illegali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finalmente lo Stato è tornato presente nel garantire il rispetto della legge e la sicurezza dei nostri concittadini". Così il prof. Aurelio Tommasetti, dirigente nazionale della Lega, in seguito all'arresto e all'espulsione di due cittadini marocchini da parte delle forze dell'Ordine, uno dei quali si era reso responsabile di atti osceni in Villa Carrara a Salerno. "La nuova linea sull'immigrazione e sulla sicurezza del ministro dell'Interno Piantedosi esprime in modo chiaro la visione del centrodestra di governo, abbandonata nel post Salvini dal Viminale e ancora oggi irresponsabilmente osteggiata dalle sinistre. – ha continuato Tommasetti – Per questo motivo non si può che fare un plauso al governo e al Ministro degli Interni per la loro rinnovata attenzione a temi rilevante per la cittadinanza e la vivibilità del nostro territorio" "Il contrasto all'immigrazione clandestina significa – ha concluso Tommasetti – maggior sicurezza per le nostre città e i nostri quartieri: il centrodestra continuerà ad impegnarsi, insieme all'esecutivo, per perseguire questo scopo". (Ren)