Covid: report Altems, stabile l’andamento dei nuovi casi in Italia (2)

- "Stiamo vivendo una stagione autunnale differente da quelle vissute negli ultimi due anni", afferma il professor Americo Cicchetti, direttore dell'Alta scuola di economia e management dei Sistemi sanitari dell'Università Cattolica (Altems). Le ultime due stagioni sono state "segnate dall'impatto della pandemia sulla nostra quotidianità e sul rallentamento delle cure erogate da parte del Servizio sanitario nazionale - aggiunge -. Registriamo un andamento stabile della pandemia che negli ultimi 30 giorni ha fatto segnare poco meno di un milione di nuovi casi su tutto il territorio nazionale ma una Regione su 2 registra un aumento della saturazione dei posti letto di area non critica. Analizzando le coperture vaccinali relative alla quarta dose del vaccino anti-Covid - conclude Cicchetti - notiamo che un italiano su 10 si è sottoposto alla vaccinazione di quarta dose, con una copertura maggiore della fascia di popolazione degli over 80 (34,85 per cento); se in questi due anni abbiamo imparato qualcosa certamente l'uso di mascherine negli ambienti più fragili come gli ospedali e la vaccinazione della popolazione sono gli unici elementi per tenere sotto controllo la pandemia sia in termini di nuovi contagi sia in termini di mortalità". (Rer)