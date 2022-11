Napoli: completata la giunta della Prima Municipalità con la nomina di Barbara Preziosi - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si completa con la nomina di Barbara Preziosi la squadra di giunta della Prima Municipalità di Napoli Chiaia - Posillipo - San Ferdinando. L'imprenditrice napoletana assume le deleghe Centro storico sito Unesco, Grandi eventi e Comunicazione portando in questa nuova esperienza un importante know how come manager d'azienda, in particolare nel campo della cultura, comunicazione e organizzazione di eventi. Ma anche una solida esperienza maturata negli anni di attività politica. Preziosi si aggiunge agli assessori già nominati a giugno Marcello Matruciano, vice-presidente di Municipalità con deleghe alla Manutenzione - Igiene urbana e Rapporti con il Consiglio; Benedetta Sciannimanica con delega alle Politiche sociali, giovanili e sport; Alberto Ruffolo con deleghe Ambiente - Decentramento e Bilancio. "Una nomina - ha sottolineato la presidente della Prima Municipalità Giovanna Mazzone - che arriva sulla scorta di una grande esperienza e come riconoscimento di un impegno forte al servizio della città per una donna che da sempre è impegnata sul territorio, e in modo particolare nella I Municipalità". Stima ricambiata dalla stessa Preziosi, che ha firmato nella giornata di ieri per questo nuovo incarico, e che ha auspicato di "poter offrire il proprio contributo al grande lavoro realizzato sin da subito dalla presidente Mazzone", alla quale "va il mio ringraziamento per la fiducia accordata. Sento forte il desiderio di impegnarmi - ha proseguito Preziosi - e fare del mio meglio al servizio dei miei concittadini". (Ren)