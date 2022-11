Governo: Caucino, plauso a Meloni che ha portato figlia in missione istituzionale rompendo stereotipi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier ha deciso di portare con sé, senza temere critiche o pregiudizi stereotipati, anche la figlia Ginevra. Una scelta molto apprezzata. Lo ha affermato l'assessora alla Famiglia del Piemonte Chiara Caucino commentando la scelta di Giorgia Meloni. "Con questa scelta - ha continuato Caucino - Meloni ha dimostrato come sia possibile, anche svolgendo un incarico fondamentale e delicato come quello di presidente del Consiglio dei Ministri, non rinunciare al proprio ruolo di mamma, stando accanto alla propria figlia. Purtroppo viviamo ancora in una società che tende a scindere nettamente la vita famigliare e genitoriale da quella professionale, penalizzando chi è costretto a conciliare i due aspetti anche per via di pregiudizi ormai obsoleti. Tutto questo deve cambiare. Come assessore regionale alla Famiglia sto lavorando a misure che permettano a una donna e, perché no, anche a un uomo, di poter vivere appieno i doveri e i problemi legati alla genitorialità senza dover pagare a caro prezzo retaggi culturali che vanno superati al più presto", ha concluso. (Rpi)