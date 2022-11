Campania: Corte dei Conti approva bilancio Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sezione regionale per la Campania della Corte dei conti ha parificato il rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2021, approvando la relativa relazione nel corso dell'udienza pubblica che si è tenuta questa mattina nella sede di Napoli. Dopo l'introduzione del presidente Maria Paola Marcia e del presidente aggiunto Massimo Gagliardi, il consigliere Raffaella Miranda ha tenuto la sua relazione, che ha avuto al centro il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021. "Al netto degli accantonamenti per 3.855.022.020,31 euro e dei vincoli contabili e normativi per 1.260.202.629,67 euro - si legge nella relazione - il risultato di amministrazione è stato pari a 4.141.216.43297, inferiore al risultato 2020 per un importo pari a 381.449.089,2 euro. L'obiettivo di riduzione emergente dai piani di rientro era stato fissato in 201.149.763,49 euro, quindi l'obiettivo, come per gli esercizi precedenti, risulta rispettato". Le consistenze di cassa a fine 2021 sono risultate pari a 1.337.952.797,38 euro e nell'esercizio 2021 si registra un incremento rispetto al precedente di 398.522.736,94 euro, sostanzialmente in linea con i risultati della gestione di competenza. Nel dettaglio, questo fondo risulta destinato alla gestione ordinaria per 292.088.735,69 euro e alla gestione sanitaria per 1.045.864.061,69 euro. La magistratura contabile ha rilevato inoltre "l'esistenza di una cospicua mole di deliberazioni di riconoscimenti di debiti fuori bilancio nel corso dell'anno finanziario 2021" e un "cospicuo incremento, dal 2020, dei debiti fuori bilancio riconosciuti", il cui valore complessivo è di 89.875.299,07 euro. Altro punto sul quale la relazione si è soffermata è il contenzioso tributario pendente, in particolare sulla tassa automobilistica. (segue) (Ren)