Campania: Corte dei Conti approva bilancio Regione (2)

- "L'analisi svolta - ha scritto il consigliere Miranda - ha inteso verificare il contenzioso pendente, che potrebbe sfociare in debiti futuri fuori bilancio e accertare se la Regione avesse monitorato detto contenzioso, considerando che numerose volte la Regione non si è costituita in giudizio. Al riguardo la risposta della Regione è stata del tutto scarna ed insufficiente, atteso che è stato prodotto il solo elenco delle cause pendenti nel 2021, senza specificare quelle in cui non risulta la costituzione in giudizio. Emerge l'urgente necessità che la Regione ponga in essere un monitoraggio costante ed efficace in relazione a un contenzioso così ampio e diffuso". La Corte dei conti ha segnalato inoltre la difficoltà della Regione nell'incassare i crediti vantati nei confronti dello Stato e risalenti nel tempo. "Il totale dei residui afferenti ai crediti verso lo Stato - si legge ancora nella relazione - al 31 dicembre 2021 risulta essere pari a 4.559.501.849,68 euro. Tali crediti afferiscono ai Contributi a Rendicontazione (pari a euro 3.547.678.818,10, inerenti a programmi quali Fas 2000/2006, Fsc 2007/2013, Fesr 2014/2020, Poc 2014/2020, Fse 2014/2020, Fsc 2014/2020, Feamp 2014/2020, Pon Legalità Ecoballe, Pac 2007/20l3, Fep 2007/2013), Crediti Sanità (pari a euro 861.977.912,44, tali crediti sono sottoposti ai controlli del Tavolo di Monitoraggio), e altre entrate vincolate (pari a euro 149.845.119,14). Una percentuale consistente di tali residui è molto risalente nel tempo. Il totale dei crediti verso lo Stato, per il periodo 2000-2014 è pari a euro 281.147.494,58. Si riscontrano quindi difficoltà di incassi dei residui risalenti nel tempo". (Ren)