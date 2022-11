Procida 2022: con Eartphonia i suoni della natura diventano concerto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è il compositore a imporre la partitura, sono le note a sgorgare direttamente dagli ambienti naturali che guidano il processo creativo e indicano la strada da seguire - hanno spiegato gli artisti - In 'Earthphonia' il rapporto uomo-musica si ribalta e quello uomo-natura si avventura nella ricerca di un nuovo equilibrio". Sabato 19 invece l'isola celebra l'incontro tra il giovane compositore e polistrumentista Bruno Bavota, attraverso la risonanza emotiva del suo "Apartment Loops", sintetizzato nel corso della pandemia, con il produttore, musicista e compositore di musica elettronica K-Conjog, pseudonimo di Fabrizio Somma. L'idea della loro collaborazione era nata poco prima dell'inizio della pandemia ma le condizioni avverse hanno interrotto sul nascere l'unione, lasciandola in stand-by: i due si ritrovano con rinnovata voglia per dare finalmente vita, partendo proprio da Procida, a un progetto comune, come nei loro iniziali intenti, scegliendo "Foschie" come prima cornice per questo incontro sonoro ed emotivo. (Ren)