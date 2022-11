Terrorismo: cinque misure cautelari contro appartenenti a Ordine di Hagal, 26 perquisizioni in tutta Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in tutto cinque le misure cautelari notificate questa mattina contro i membri del gruppo neonazista denominato "Ordine di Hagal": quattro provvedimenti di custodia cautelare in carcere per il delitto di associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ed un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a Roma per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Le misure sono state eseguite da Polizia di Stato, Digos di Napoli e Direzione centrale della Polizia di Prevenzione-Ucigos con il Servizio Postale e delle Comunicazioni in attuazione di un provvedimento emesso dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica. L'organizzazione, finita nel mirino delle forze dell'ordine in quanto associazione sovversiva, di stampo neonazista, negazionista e suprematista avrebbe sede a Marigliano, comune in provincia di Napoli. Contestualmente sono state eseguite altre 26 perquisizioni domiciliari ed informatiche nelle province di Napoli, Avellino, Caserta, Milano, Torino, Palermo, Ragusa, Treviso, Verona, Salerno, Potenza, Cosenza, Crotone, nei confronti di altre persone, alcune indagate ed altre emergenti dalle indagini, poiché in contatto con le persone arrestate attraverso i social ed i canali dedicati nel complesso circuito nazionale neonazista. Le 26 perquisizioni di oggi fanno seguito alle 30 già eseguite a maggio ed ottobre 2021. (Ren)