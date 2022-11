Regioni: Conferenza incontra giovedì ministro Calderoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Massimiliano Fedriga ha convocato la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in seduta straordinaria giovedì 17 novembre alle ore 11. L'ordine del giorno prevede: comunicazioni del presidente e l'incontro con il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, sen. Roberto Calderoli per affrontare l'esame della bozza di disegno di legge recante “Disposizioni per l’autonomia differenziata di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”, ricevuto in via informale, dal Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie e l'esame degli argomenti strategici in riferimento alla prossima Legge di Bilancio.(Rin)