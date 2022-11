Procida 2022: con Eartphonia i suoni della natura diventano concerto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un concerto senza strumenti musicali, con suoni che derivano esclusivamente dal mondo naturale, attraverso campionamenti e trattamento digitale di rumori e di ambienti sonori naturali. Il tutto, per raccontare il rapporto tra Uomo e Natura. E per lanciare un accorato appello alla salvaguardia del Pianeta attraverso uno show immersivo tra suoni, ritmi, parole e immagini della Terra. Si chiama "Eartphonia" lo spettacolo con il quale il musicista Max Casacci, chitarrista e fondatore dei Subsonica, e la scienziata Mariasole Bianco, divulgatrice naturalistica e punto di riferimento internazionale per la conservazione degli oceani, aprono venerdì 18 novembre la rassegna "Foschie", inserita nel programma di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022. Con "Earthphonia" gli spettatori assisteranno a un racconto visionario, un viaggio che interpreta la natura estraendo da essa melodie ritmo e orchestrazioni. Partendo dall'aria, dagli uccelli e dalla biodiversità del Delta del Po scivolando sull'acqua del torrente Cervo di Biella e sulla roccia di un'antica scogliera dell'isola di Gozo, per poi sfociare nell'oceano, ascoltando sotto terra il suono delle radici di una foresta e tuffandosi nei vulcani delle isole Eolie, spiando le api nell'oscurità dell'alveare e, infine, planando sulle montagne. (segue) (Ren)