Comuni: Anci e Pro Loco rinnovano intesa per rafforzare collaborazione e valorizzazione turistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ventaglio di collaborazioni ancora più ampio fra Comuni e Pro Loco e la possibilità di sviluppare ulteriori azioni sinergiche. Queste alcune delle principali novità introdotte dal rinnovo del protocollo d'intesa fra Unpli Aps (Unione Pro Loco d'Italia) e Anci siglato oggi dal vicepresidente vicario dell'Anci, Roberto Pella e dal presidente dell'Unpli, Antonino La Spina. L'accordo dà così il via a nuove iniziative comuni fra le due organizzazioni, a partire dalla collaborazione tra le rispettive regionali per l'avvio di nuove attività di valorizzazione culturale e turistica dei territori da incardinare nei binari delle forme di collaborazione pubblico-privato nell'ambito della coprogettazione e co-programmazione previsti dalla Riforma del Terzo Settore e dai Partenariati Speciali. "Con la firma di oggi – dichiara Roberto Pella – Anci e Pro Loco italiane rafforzano una relazione già salda e continuativa, con l'obiettivo di mettere a sistema l'offerta turistica e riuscire a conciliare la qualità ambientale e dell'abitare con la scelta di un turismo morbido, con una offerta modulata sulle diverse vocazioni dei luoghi". "I Comuni, specie i più piccoli che amministrano il 54 per cento del territorio nazionale – spiega il vicario Anci – riconoscono alle Pro Loco il ruolo di interlocutori primari e diretti dei Comuni per la realizzazione di iniziative di promozione culturale e turistica". (segue) (Com)