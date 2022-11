Imprese: Fim-Cisl, confronto con Stellantis, Iveco, Ferrari e Cnhi su tema ambiente e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto oggi a Torino il secondo incontro con Cnhi, Iveco, Ferrari e Stellantis per il rinnovo del Ccsl, in scadenza il prossimo 31 dicembre.Dopo il primo incontro, nel quale le organizzazioni sindacali firmatarie hanno presentato la piattaforma, oggi il confronto di merito è iniziato, partendo dalle richieste che riguardano i temi dell'ambiente e sicurezza. Lo ha reso noto Ferdinando Uliano, segretario nazionale di Fim-Cisl in un comunicato stampa. "Abbiamo voluto iniziare da questi temi anche per voler sottolineare la centralità della sicurezza dei lavoratori, soprattutto rispetto al sistema normativo del contratto in funzione di una tutela concreta e reale dentro i contesti lavorativi. Nello specifico abbiamo chiesto di rafforzare la partecipazione per il miglioramento continuo delle condizioni di lavoro, su salute e sicurezza, nonché il tema dell’ergonomia, analisi delle segnalazioni relative ai 'quasi infortunio' e alle malattie professionali, prevedere brevi interventi di informazione/formazione per rafforzare la consapevolezza dei lavoratori, le campagne di prevenzione, interventi volti a migliorare il microclima, ruolo di partecipazione sui temi della economia circolare e della sostenibilità ambientale - ha continuato Uliano -. (segue) (Rpi)