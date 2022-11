Covid: report Altems, stabile l’andamento dei nuovi casi in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono circa un milione i nuovi casi registrati negli ultimi 30 giorni, seguendo l'andamento dello scorso monitoraggio mensile redatto da Altems (Alta scuola di economia e management dei Sistemi sanitari dell'università Cattolica) con una omogeneizzazione dei nuovi casi nelle diverse aree territoriali (nord est, 339 nuovi casi ogni 100.000 abitanti, nord ovest 273 nuovi casi ogni 100.000 abitanti, centro 280 nuovi casi ogni 100.000 abitanti, sud e isole 185 nuovi casi ogni 100.000 abitanti). Lo riferisce una nota. Analizzando la variazione dei tassi di saturazione dei posti letto di terapia intensiva e di area non critica, una Regione su 2 registra un aumento della saturazione mentre si registrano cali così distribuiti: in terapia intensiva, Friuli-Venezia Giulia (-5,15 per cento), provincia autonoma di Bolzano (-5 per cento), Piemonte (-1,28 per cento), Basilicata (-1,27 per cento), Toscana (-0,70 per cento), Lazio (-0,43 per cento), Veneto (-0,40 per cento), Calabria (-0,38 per cento) e Sicilia (-0,09 per cento). Per quanto riguarda i cali in area non critica: Valle d'Aosta (-20,90 per cento), provincia autonoma di Bolzano (-12,60 per cento), Friuli-Venezia Giulia (-2,90 per cento), Calabria (-2,20 per cento), provincia autonoma di Trento (-1,93 per cento), Molise (-1,71 per cento), Sardegna (-0,93 per cento), Piemonte (-0,71 per cento), Campania (-0,50 per cento) e Abruzzo (-0,07 per cento). (segue) (Rer)