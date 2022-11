© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE Una targa ed una pergamena per simboleggiare il riconoscimento del Consiglio Regionale della Campania per la tradizione sartoriale napoletana interpretata dal sarto napoletano Vincenzo Cuomo, dell'omonima sartoria partenopea, vincitore del Trofeo "Arbiter", storico Premio sanremese nell'ambito del Festival della Moda Maschile Italiana, promossa dal consigliere regionale Fulvio Frezza (Azione/Moderati/Europa Verde), componente segretario dell'Ufficio di presidenza. Intervengono il consigliere Frezza, il sarto napoletano Vincenzo Cuomo e il presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero. Napoli, Salone antistante la Sala "Caduti di Nassiriya" della Sede del Consiglio Regionale della Campania - Centro direzionale Is F13 (ore 11) (segue) (Ren)