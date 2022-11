© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania VARIE Inaugurazione del Tyrrhenian Lab, con l'avvio del nuovo Master in Digitalizzazione del Sistema Elettrico per la Transizione Energetica promosso da Terna. Saranno presenti a Salerno Stefano Donnarumma ad di Terna e Vincenzo Loia rettore dell'Università degli Studi di Salerno. L'evento si svolgerà in contemporanea anche a Palermo, da dove interverranno Valentina Bosetti presidente di Terna, e Massimo Midiri, rettore dell'Università degli Studi di Palermo, e a Cagliari, da dove interverranno Francesco Del Pizzo, direttore Strategie di Sviluppo Rete e Dispacciamento di Terna, e Francesco Mola, rettore dell'Università di Cagliari. Fisciano Sa), Aula Magna "Vincenzo Buonocore" - Università degli Studi di Salerno, Via Giovanni Paolo II (ore 11) (segue) (Ren)