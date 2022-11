Turismo: al via il progetto Gaiola Eco Tourism

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì 17 Novembre 2022 alle ore 10.30 presso il Centro Ricerca e Divulgazione del Parco Sommerso di Gaiola (Discesa Gaiola, sulla scogliera), sarà presentato Get - Gaiola Eco Tourism, un progetto sul turismo sostenibile curato dal Parco Sommerso di Gaiola e promosso dal Ministero della Transizione Ecologica. Intervengono: Maurizio Simeone, Direttore del Parco Sommerso di Gaiola; Antonio Maturani, Ministero della Transizione Ecologica; Enrico Angelo Stanco, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli; Paolo Mancuso, Assessore all'Ambiente e al Mare del Comune di Napoli; Felice Casucci, Assessore al Turismo della Regione Campania; Giovanna Mazzone, Presidente della I Municipalità; Lino Scarallo, Chef Ristorante Palazzo Petrucci. Natura, Archeologia e Paesaggio rappresentano il fil rouge di questo progetto di valorizzazione territoriale che, partendo dalle gouaches dei vedutisti del 700, mira a creare una rete tra gli attrattori naturalistico-culturali e gli stakeholders per promuovere la riscoperta e la tutela del patrimonio ambientale e culturale del territorio secondo principi e valori eco-sostenibili condivisi. (Ren)