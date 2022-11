Imprese: Commercialisti, difficile l’applicazione delle nuove norme sugli stati di crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A livello nazionale ci sono solo 485 istanze e altri 545 ricorsi sono fermi perché in attesa di documenti rilasciati da Inps e Agenzia delle Entrate. A distanza di 4 mesi dall’entrata in vigore del Codice, i numeri evidenziano che il nuovo istituto per la negoziazione della crisi d’impresa fatica ad essere applicato. E’ quanto emerso nel corso del convegno “Il Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza: prime applicazioni giurisprudenziali ed esperienze a confronto” organizzato dall’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti contabili di Roma, presieduto da Giovanni Calì, e dalla Fondazione Telos - Centro Studi dell’Odcec di Roma, guidata da Andrea Borghini. “Questo primo confronto – ha affermato Andrea Borghini, presidente della Fondazione Telos – ha messo in evidenza luci e ombre delle nuove norme, ma sono state anche indicate possibili strade per una loro più efficace applicazione. Tutti gli attori coinvolti hanno dato un contributo fondamentale. Ci auguriamo che la discussione possa proseguire con lo stesso spirito collaborativo nell’interesse del Paese e del suo tessuto imprenditoriale”. L'evento, che ha visto la presenza di numerosi rappresentanti della magistratura, della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate, è stato trasmesso in diretta streaming con oltre 600 partecipanti collegati e più di 100 in platea. Un dibattito che ha visto la partecipazione dei vertici delle sezioni fallimentari dei principali tribunali italiani e che ha aperto la via a una riflessione sulle opportunità offerte dall’entrata in vigore del nuovo Codice ma anche sulle difficoltà applicative che coinvolgono tutti gli attori in campo. Da qui la volontà espressa dai presidenti delle sezioni fallimentari di Milano, Napoli e Roma - Caterina Macchi, Gian Piero Scoppa e Stefano Cardinali - di affrontare la sfida seguendo un percorso di continuo confronto, con l’obiettivo di determinare un’uniformità degli orientamenti giurisprudenziali sull’intero territorio nazionale. Un rodaggio che richiede tempo ma anche un cambiamento culturale: occorre innescare meccanismi virtuosi che possano far superare i ritardi con i quali vengono affrontate le crisi aziendali. Occorre maggiore tempestività – per agire ai primi segnali di crisi e prima che insorga l’insolvenza - ma serve anche responsabilità. Ognuno deve fare la sua parte: magistrati, professionisti, Agenzia delle Entrate e Inps. “Negli ultimi anni c’è stata da parte del legislatore la tendenza a dare sempre maggiori responsabilità al professionista. Sarebbe opportuno, nell’interesse di tutti, che nel momento di cambiare le norme il legislatore chiamasse più spesso ai tavoli i professionisti del settore, coloro che quotidianamente si confrontano con i problemi reali delle procedure”, ha sottolineato Maurizio De Filippo, consigliere di Gestione della Fondazione Telos, particolarmente critico su alcune delle nuove norme introdotte dal Codice della crisi che ha definito “gravose, ingiustificate e con enormi responsabilità e adempimenti a carico del professionista”. (segue) (Ren)