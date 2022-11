Lavoro: Fmpi, venerdì confronto a Napoli con il sottosegretario Durigon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra giovane Associazione Datoriale, FMPI, avvia una serie di confronti regionali per sollecitare l'attivazione di politiche attive per il lavoro anche al fine di superare quelle passive e improduttive ". E' quanto ha affermato Antonina Terranova, Presidente Federale di Fmpi, nell'annunciare il confronto che si terrà a Napoli, venerdì 18 novembre, alle ore 10, alla Camera di Commercio, in Piazza Bovio. "Per rilanciare il settore delle micro, piccole e medie imprese, che sono il vero motore dell'economia dell'Italia, occorrono interventi urgenti per la riduzione della pressione fiscale, un coraggioso taglio del cuneo fiscale, semplificazione amministrativa e valorizzazione delle produzioni italiane - ha aggiunto il Direttore Generale di FMPI, Salvatore Ronghi - , affronteremo anche questi argomenti in occasione della nostra iniziativa dedicata all'agroalimentare, al manifatturiero e alle politiche attive per il lavoro e le piccole e medie imprese". All'incontro, che vedrà le conclusioni del Sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, parteciperanno, oltre a Terranova e Ronghi, il Segretario regionale Nicola Di Iorio, il Presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola, il deputato di FdI e capogruppo nella Commissione Agricoltura ,Marco Cerreto, l'Assessore Regionale al Lavoro Antonio Marchiello, il Presidente del Centro Studi Po.La,Ri.S. Giuseppe Fontanarosa, il Segretario Regionale della Cisl Doriana Buonavita, il responsabile dell'ANPAL Michele Raccuglia. (Ren)