Speciale infrastrutture: Ucraina, Ukrenergo, attacchi russi danneggiano infrastruttura energetiche fondamentali

- Nella scorsa settimana, gli attacchi russi hanno danneggiato gravemente una delle infrastrutture fondamentali di Ukrenergo, operatore ucraino dell'elettricità. Come ha riferito il presidente della società, Volodymyr Kudrytskyi, si verificano problemi con le forniture elettriche nelle regioni di Kiev, Chernihiv, Cherkasy, Zhytomyr, Sumy, Kharkiv, Poltava e Donetsk. In particolare, Kudrytskyi ha spiegato che Kiev e Kherkiv sono due regioni di grande consumo di energia elettrica, ricevendo elettricità dalle altre regioni. "La rete in queste aree ha subito danni molto gravi e viene gradualmente ripristinata da Ukrenergo e altre società energetiche", ha aggiunto Kudrytskyi, specificando che i danni subiti dal settore energetico ucraino dal 10 ottobre scorso sono "senza precedenti". "Quindi, non possiamo ancora parlare della completa eliminazione delle conseguenze degli attacchi", ha concluso il presidente di Ukrenergo. (Kiu)