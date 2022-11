Speciale infrastrutture: Imprese, Busch (Siemens), rimanere forti in Cina e avviare progetti in altri Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approccio del gruppo per la tecnologia tedesco Siemens “è chiaro: rimanere forti in Cina e allo stesso tempo avviare molti nuovi progetti in altri Paesi”. È quanto dichiarato dall'amministratore delegato della società, Roland Busch, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Handelsblatt”. Presidente del Comitato dell'economia tedesca per l'Asia-Pacifico (Apa), l'Ad ha aggiunto che, in Egitto, Siemens ha recentemente ricevuto “un ordine da otto miliardi di euro per treni, servizi e infrastrutture”. In India, il conglomerato ha vinto “il primo progetto di metropolitana leggera”. Siemens è poi “ovviamente” interessata ai Paesi del Sud-est asiatico, all'America Latina e all'Australia, ad esempio nei settori dell'idrogeno e delle tecnologie verdi. (Geb)