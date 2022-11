Lavoro: Unioncamere-Anpal, 382 mila assunzioni previste dalle imprese a novembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il borsino delle professioni per novembre evidenzia la richiesta di 10 mila Tecnici di rapporti con i mercati, 9 mila Tecnici della salute, 7 mila Tecnici informatici, telematici e delle comunicazioni e 5 mila Ingegneri tra gli high skills, 41 mila Addetti alla ristorazione, 36 mila Addetti alle vendite, 25 mila Conduttori di veicoli a motore, 15 mila Operai specializzati nelle costruzioni e nel mantenimento delle strutture tra le professioni low skills. Cresce ancora il mismatch tra domanda e offerta di lavoro che interessa il 46,4 per cento delle assunzioni che equivalgono a oltre 177 mila profili dei 382 mila ricercati. Mediamente sono necessari 3,9 mesi a trovare sul mercato i candidati di difficile reperimento. Per gli Specialisti nelle scienze della vita (difficili da reperire nel 77,5 per cento dei casi) si registrano punte di 7,5 mesi, 5,7 mesi sono necessari per i Tecnici della gestione dei processi produttivi (65,6 per cento la relativa difficoltà), 5,4 mesi per i Fonditori, saldatori, montatori carpenteria metallica (69,5 per cento) e per gli Artigiani e operai specializzati nelle costruzioni (66,7 per cento) e 5,2 mesi per i Tecnici in campo ingegneristico (65,6 per cento). (segue) (Com)