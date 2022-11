Lavoro: Unioncamere-Anpal, 382 mila assunzioni previste dalle imprese a novembre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A livello territoriale, 124 mila entrate sono previste dalle imprese del Nord ovest, a cui seguono le imprese del Sud e isole (93 mila), le imprese del Nord est (89 mila, area che manifesta la maggiore difficoltà di reperimento pari al 51,9 per cento) e le imprese del Centro (77 mila). I contratti a tempo determinato sono proposti a 201 mila unità, pari al 52,6 per cento del totale, in diminuzione rispetto a novembre 2021 (55,1 per cento). Seguono i contratti a tempo indeterminato (77 mila unità, 20,2 per cento), quelli in somministrazione (50 mila, 13,1 per cento), l’apprendistato (20 mila, 5,2 per cento), gli altri contratti non alle dipendenze (16 mila, 4,1 per cento), le altre forme contrattuali alle dipendenze (12 mila, 3,0 per cento) e i contratti di collaborazione (7 mila, 1,9 per cento). (Com)