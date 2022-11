Cultura: la catarsi va in scena al Teatro Tram di Napoli, da giovedì a domenica "Io sono plurale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da giovedì al Teatro Tram di Napoli va in scena la catarsi con "Io sono plurale", spettacolo diretto da Maria Claudia Pesapane, finalista al Premio "Regista con la A" che la sala di via Port'Alba ha lanciato per riconoscere maggiore spazio alle donne impegnate in regia. Gli attori Daria D'Amore, Chiara Di Bernardo e Mariano Di Palo daranno vita a una storia di delusione e riscatto, quando l'amore finisce e lascia amarezza e rimpianti. In occasione dello spettacolo, in scena dal 17 al 20 novembre, è stata attivata una call per invitare gli spettatori a donare oggetti legati al loro passato traumatico. "Io sono Plurale" è il flusso di coscienza di chi non si ritrova più nella vita, di chi ha bisogno di esorcizzare ricordi che ossessionano e impediscono di perdonare e perdonarsi, per sentirsi ancora una volta liberi di vivere. È la storia di una rinascita da un grande dolore, dalla fine di una relazione travolgente, che ha abbandonato Graciela, la protagonista, in un vortice nero dal quale ha creduto non sarebbe stata più in grado di rialzarsi. (segue) (Ren)