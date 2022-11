Logistica: siglata intesa tra Unione Industriali di Napoli e Anita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stata presentata oggi a Palazzo Partanna l’intesa con la quale Unione Industriali Napoli aderisce ad Anita, l’Associazione nazionale imprese trasporti automobilistici che fa capo a Confindustria. Con l’adesione ad Anita, effettuata tramite Sezione Logistica, Intermodalità e Trasporti dell’Associazione imprenditoriale, l’Unione Industriali Napoli intende sviluppare sinergie e assicurare una sempre più efficace funzione di rappresentanza degli interessi di un comparto vitale per l’economia del territorio. “Siamo molto soddisfatti che una realtà così strategica per lo sviluppo del trasporto e della logistica aderisca alla nostra Associazione - ha dichiarato il Segretario Generale di Anita Giuseppina Della Pepa - e siamo certi che per il suo tramite ANITA potrà assicurare una ancor maggiore e costante presenza sul territorio, per poter garantire, attraverso un approccio sinergico e collaborativo, la rappresentanza attiva e funzionale delle imprese del settore”. Per l’Unione Industriali ha preso la parola Giuseppe Altamura, Vice Presidente della Sezione Logistica Intermodalità e Trasporti di Unione Industriali Napoli, che è anche Componente del Consiglio Generale di Anita. “La Campania – ha ricordato Altamura - è la regione del Mezzogiorno con più alta intensità di traffico stradale di veicoli pesanti. Con l’adesione ad Anita le nostre imprese potranno fruire di un percorso privilegiato che consentirà loro di veicolare proposte, istanze e denunciare criticità con il sostegno di un’Associazione altamente rappresentativa e capace di promuovere lo sviluppo del settore tutelando e valorizzando gli interessi e le potenzialità delle imprese”. (Ren)