Speciale infrastrutture: Spagna, al via sciopero a tempo indeterminato indetto da Piattaforma in difesa trasporti

- La Piattaforma in difesa dei trasporti spagnola ha avviato uno sciopero a tempo indeterminato in tutto il Paese per denunciare la "mancanza di impegno" da parte del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nei confronti degli accordi raggiunti dopo lo sciopero di marzo con i sindacati e le organizzazioni di categoria. La Piattaforma lamenta che le autorità non hanno monitorato a sufficienza il rispetto della legge sui costi in seguito agli aumenti dei prezzi del carburante per evitare che i trasportatori lavorino in perdita e quella sul carico e scarico delle merci. Questa mobilitazione è stata respinta dall'Unione generale dei lavoratori (Ugt), dalla Confederazione spagnola delle commissioni operaie (Ccoo) e dalle altre principali sigle del settore che hanno evidenziato i passi avanti fatti dal governo con una serie di misure a partire dal marzo scorso per dare risposte alla grave crisi dell'autotrasporto aggravata pesantemente dallo scoppio della guerra in Ucraina. L'Associazione delle imprese di distribuzione di alimenti, bevande e pulizia (Aded) ha escluso la possibilità di una carenza di prodotti assicurando i consumatori che si continuerà a lavorare per garantire la fornitura "in ogni momento". (Spm)