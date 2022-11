Avellino: maltrattamenti a donna disabile, indagate tre operatrici Rsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri di Avellino hanno eseguito misure interdittive e cautelari nei confronti di tre operatrici sociosanitarie che devono rispondere di maltrattamenti e abbandono di persone incapaci. Il provvedimento emesso dal gip di Avellino è il frutto di un'indagine dei militari dell'Arma di Cervinara, anche con intercettazioni audio e video, in una Rsa, in particolare nella stanza dove era ospitata la donna, vittima dei maltrattamenti denunciati. La donna, disabile, era quotidianamente presa a schiaffi e calci, oggetto di altre violenze fisiche e verbali nonchè di trattamenti umilianti. Una operatrice sociosanitaria di 54 anni è destinataria di una misura cautelare restrittiva ed è ai domiciliari, mentre sospensione temporanea dell'esercizio della professione per per 10 mesi sono i provvedimenti per una trentaduenne e una cinquantunenne, tutte dipendenti della Rsa. (Ren)