Napoli: controlli sul territorio della polizia municipale

- Agenti della Polizia Municipale di Napoli, Unità Operativa Poggioreale sono intervenuti con l'ausilio di carri grù, in via Strettola Sant'Anna alle Paludi, in riscontro a numerosi esposti da parte dei residenti per le irregolarità di sosta dei veicoli. In seguito all'intervento sono state elevate numerose sanzioni e prelevati 22 veicoli con carri gru per soste sul marciapiede e attraversamenti pedonali e sono stati inoltre sequestrati 5 veicoli per la mancanza della copertura assicurativa. In seguito alla rimozione dei veicoli si è proceduto a contattare l'Asia per pulire la strada dall'immondizia accantonata sotto i veicoli in sosta. In via Cilea durante un'attività di controllo presso un'attività di ristorazione gli agenti della U.O. Vomero hanno sequestrato al titolare dell'attività, tale L.G. di 22 anni, la licenza di occupazione suolo pubblico completamente falsa. Il titolare è stato deferito all'autorità giudiziaria. (Ren)