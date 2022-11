Cultura: la catarsi va in scena al Teatro Tram di Napoli, da giovedì a domenica "Io sono plurale" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scena si apre con la protagonista, ubriaca, intenta a fare le valigie a suo marito che in realtà è già andato via da tempo, ma lei ancora non riesce ad accettarlo. Raccoglie quindi tutti i vestiti di lui rimasti in casa andando a formare un alto cumulo che impone sulla scena e che esprime simbolicamente il "mostro" da cui lei deve liberarsi per ricominciare a vivere. Durante il suo percorso riporterà a galla alcuni dei ricordi di un vissuto significativo della sua storia d'amore, fatta anche di umiliazioni e tradimenti. Ma sognerà anche l'amore, quello "perfetto", quello forse irrealizzabile, quell'amore che lei desidera e che le darà la forza di rialzarsi e cominciare finalmente ad amarsi. Tutti possiedono un luogo in cui sono custoditi i sogni, un'energia vitale ricca di stimoli e scopi, come un "Pozzo dei Desideri". Ecco che allora parte la ribellione, la voglia di ritrovare la felicità e l'identità perduta. Ma per potersi riscattare, per potersi rialzare c'è bisogno di "vomitare" il nostro male, di restituirgli una forma, di averlo lì davanti a nostri occhi, guardarlo, riviverlo e comprendere che è fatto di una sostanza distruttibile. (segue) (Ren)