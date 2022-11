Cultura: la catarsi va in scena al Teatro Tram di Napoli, da giovedì a domenica "Io sono plurale" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La ricerca, che ha portato poi alla forma definitiva dello spettacolo, è iniziata alcuni anni fa da un accadimento personale della mia vita – ha spiegato Maria Claudia Pesapane -: quei momenti in cui sei invasa da un dolore che ti invalida fisicamente, non riesci a controllare la tua rabbia, ti senti completamente perso e non vedi nessuna luce in fondo a questo tunnel. Ecco, Io Sono Plurale accende il faro in questo tunnel buio, prova a farci vedere quella luce. L'idealizzazione del marito da parte di Graciela, che sembra appunto impedirle di credere in se stessa e che la porta a sprofondare in un tunnel cieco, si materializza sulla scena in un enorme cumulo fatto di vestiti, come un "enorme mostro" da cui liberarsi". "Io Sono Plurale", oltre ad essere uno spettacolo teatrale, è un progetto che si pone l'obiettivo di coinvolgere attivamente la comunità. Ad ogni messa in scena viene aperta una call in cui si chiede, a chiunque abbia voglia, di donare un pezzo di abbigliamento legato ad una persona o a un dolore da esorcizzare. Dalla raccolta di tutto questo materiale si è formato il "mostro" di vestiti, un cumulo sempre in evoluzione, un cumulo che è diverso ad ogni spettacolo. "Abbiamo avuto aperture del lavoro sotto forma di studio – ha aggiunto Pesapane -, ma per queste date al Tram lo spettacolo andrà in scena in una forma di allestimento definitiva. 'Porta la tua catarsi in scena' è divenuto in qualche modo il manifesto di Io Sono Plurale. Questo spettacolo è infatti la storia di una catarsi che si compie sulla scena, di una catarsi condivisa con il pubblico in sala". (Ren)